Storbritannia får sin første AI-drevne virtuelle politiassistent

Man skulle kanskje tro at kunstig intelligens ville slite med å ta over politibetjentenes jobb, i hvert fall i sin nåværende form, der den har svært begrenset fysisk tilstedeværelse og ikke kan arrestere kriminelle på gaten. Dette hindrer imidlertid ikke Storbritannia i å ta teknologien i bruk i politisektoren, ettersom en AI-drevet virtuell assistent har blitt lansert i to politistyrker som en del av en prøveperiode.

Ifølge Sky News er roboten kjent som Bobbi, som en hyllest til slanguttrykket som brukes for å beskrive politibetjenter i landet som Bobby's. Det er ikke en teknologi som er ment å begynne å fengsle folk med det første (slik vi ser i den kommende Chris Pratt-filmen Mercy), men den er heller ment å samhandle som et menneske og svare på ofte stilte spørsmål i situasjoner som ikke er akutte.

Bobbi testes blant annet på Thames Valley Police og Hampshire and Isle of Wight Constabulary, og målet med boten er å "utfylle nettskjemaer, telefonlinjer og skranker ... ikke erstatte dem".

Det nevnes også at hvis noen heller vil snakke med et menneske i stedet for Bobbi, er dette alternativet tilgjengelig og vil føre til at man automatisk blir videresendt til en ekte operatør.

