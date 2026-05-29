Storbritannia fordømmer russisk droneangrep i Romania
Det er teknisk sett en krenkelse av NATOs luftrom, selv om dronen ikke var beregnet på et rumensk mål.
Vi har sett utallige droner, og til og med missiler, forvillet seg utilsiktet ut av ukrainsk luftrom og truffet et offisielt NATO-land før, og nå har det skjedd igjen.
Som SKY News kan rapportere, har rumenske tjenestemenn bekreftet at en russisk drone har truffet en boligblokk i landet, selv om målet helt sikkert var ukrainsk. De samme tjenestemennene kaller dette en "alvorlig eskalering".
Og det er ikke alt, for flere droner skal ha truffet et tyrkisk handelsskip i Svartehavet på samme tid. Fartøyet hadde tilsynelatende forlatt Odesa og seilte under Vanatu-flagg da to eller flere droner angrep, noe som resulterte i røykutvikling fra fartøyet.
Storbritannias utenriksminister Yvette Cooper har reagert og fordømmer Russlands handlinger.
"Dette er ekstremt farlig og hensynsløst. Storbritannia fordømmer på det sterkeste denne alvorlige opptrappingen som setter liv i fare",, sier hun.