Storbritannia fordømmer russisk droneangrep i Romania

HQ

Vi har sett utallige droner, og til og med missiler, forvillet seg utilsiktet ut av ukrainsk luftrom og truffet et offisielt NATO-land før, og nå har det skjedd igjen.

Som SKY News kan rapportere, har rumenske tjenestemenn bekreftet at en russisk drone har truffet en boligblokk i landet, selv om målet helt sikkert var ukrainsk. De samme tjenestemennene kaller dette en "alvorlig eskalering".

Og det er ikke alt, for flere droner skal ha truffet et tyrkisk handelsskip i Svartehavet på samme tid. Fartøyet hadde tilsynelatende forlatt Odesa og seilte under Vanatu-flagg da to eller flere droner angrep, noe som resulterte i røykutvikling fra fartøyet.

Storbritannias utenriksminister Yvette Cooper har reagert og fordømmer Russlands handlinger.

"Dette er ekstremt farlig og hensynsløst. Storbritannia fordømmer på det sterkeste denne alvorlige opptrappingen som setter liv i fare",, sier hun.