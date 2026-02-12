Storbritannia forplikter seg til å finansiere amerikanske våpen til Ukraina med 205 millioner dollar

HQ

Storbritannia har lovet å bidra med 150 millioner pund (205 millioner dollar) til å forsyne Ukraina med amerikanskproduserte våpen under initiativet Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), opplyste forsvarsminister John Healey onsdag. Programmet ble etablert i fjor sommer for å opprettholde strømmen av amerikansk militært utstyr til Kiev i en periode da nye amerikanske bistandspakker hadde stoppet opp.

Ordningen gjør det mulig for allierte land å finansiere kjøp av amerikanske luftvernsystemer og annet kritisk militært utstyr til Ukraina. Healey sa at finansieringen ville støtte Ukrainas presserende behov for luftforsvarskapasiteter som svar på fortsatte russiske angrep.

Ifølge USAs NATO-ambassadør har de allierte allerede bevilget mer enn 4,5 milliarder dollar gjennom PURL-mekanismen. Det britiske bidraget føyer seg inn i en bredere vestlig innsats for å opprettholde Ukrainas militære kapasitet mens konflikten med Russland fortsetter...