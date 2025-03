Storbritannia, Frankrike og Tyskland presser på for våpenhvile i Gaza

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina . Storbritannia, Frankrike og Tyskland har bedt om en umiddelbar våpenhvile i Gaza, og understreker behovet for at Israel gjenoppretter tilgangen til humanitær hjelp.

Den europeiske trioen uttrykte dyp bekymring over de økende sivile tapene og den forverrede humanitære krisen, og insisterte på at vann, elektrisitet og medisinsk evakuering måtte gjenopptas snarest, med henvisning til internasjonal humanitær rett.

De gjentok også at en militær løsning ikke kan løse den israelsk-palestinske konflikten, og oppfordret Hamas til å løslate israelske gisler. Uttalelsen kommer etter økende uro over et angrep mot et FN-anlegg, noe som har ført til krav om en etterforskning.