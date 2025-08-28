Storbritannia, Frankrike og Tyskland tar initiativ til å gjenopplive FN-sanksjonene mot Iran

HQ

Siste nytt om Iran . Torsdag har europeiske ministre informert Washington om at de vil aktivere FNs "snapback"-sanksjonsmekanisme mot Iran etter at Teheran ikke har klart å løse problemene knyttet til landets atomprogram.

Avgjørelsen kommer etter måneder med fastlåste samtaler og gjentatte advarsler fra Storbritannia, Frankrike og Tyskland, i tillegg til EUs utenrikspolitiske sjef. Når tiltaket utløses, gjenopprettes internasjonale sanksjoner som tidligere ble opphevet under atomavtalen fra 2015.

Tjenestemenn i Iran har allerede truet med gjengjeldelse, og har nevnt muligheten for å innstille samarbeidet med atomvåpeninspektørene og oppgi ikke-spredningsforpliktelsene, så det gjenstår å se hvordan Iran vil reagere når nedtellingen for sanksjonene begynner.