Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Norge, Canada og Nederland har kommet med en uttalelse mot Israels «uakseptable» bosettingsprosjekt på Vestbredden

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Nylig bekreftet Israel planer om å starte utbygging på Vestbredden, som innebærer bygging av rundt 1 200 bosettingsboliger i det okkuperte området. Dette tiltaket har nå møtt enorm motstand fra store land rundt om i verden, som har gått sammen om å publisere et brev der de fordømmer denne handlingen og ber Israel om å stanse og trekke tilbake alle planene.

I en felles uttalelse fra Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Norge, Canada og Nederland har de ulike nasjonene betegnet prosjektet som «uakseptabelt» og forklart at folkeretten i grunnleggende grad hindrer Israel i å gjennomføre planene, da de er ulovlige. I brevet står det «dette er det internasjonale samfunnets holdning, som er bekreftet av FNs sikkerhetsråd.»

I brevet legges det videre til at Israels beslutning er «bekymringsfull», særlig ettersom den kommer på et tidspunkt da Vestbredden står overfor «et voldsnivå uten sidestykke fra bosettere mot sivile». Dette har ført til at de involverte rett og slett krever at Israel «umiddelbart trekker tilbake disse planene og stopper utvidelsen av bosettingene på Vestbredden.»

Landene avslutter med: «Vi gjentar vårt engasjement for en omfattende, rettferdig og varig fred basert på to-statsløsningen. Vi vil fortsette å handle i denne sakens interesse.»