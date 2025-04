Storbritannia går videre med laservåpen innen 2027

HQ

Siste nytt om Storbritannia . Landet øker innsatsen for å utplassere sitt Dragonfire-laservåpen på Royal Navy-jagere innen 2027, noe som fremskynder tidslinjen for denne banebrytende teknologien betydelig. Du kan lese kunngjøringen her.

Dette kommer samtidig som regjeringen fortsetter sin satsing på å investere i fremtidig forsvarsteknologi. I mellomtiden har Storbritannias ambisiøse oppgradering av Challenger 3-stridsvognen strandet på grunn av problemer i forsyningskjeden, og det jobbes nå med å løse forsinkelsene.

Forsvarsdepartementets budsjett har blitt styrket med ekstra midler for å løse disse utfordringene, slik at både Dragonfire-systemet og Challenger 3s forbedrede kapasiteter kan leveres til rett tid. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.