Omskjæring kan bli klassifisert som barnemishandling i henhold til et nytt utkast til veiledning fra CPS

Omskjæring er oppført som en mulig form for barnemishandling i et utkast til retningslinjer som er utarbeidet for påtalemyndigheten i England og Wales, noe som har skapt bekymring blant religiøse grupper og fornyet debatt om regulering og barns sikkerhet.

I utkastet fra påtalemyndigheten (CPS) (via The Guardian) plasseres mannlig omskjæring ved siden av andre "skadelige praksiser" som jomfrudomstesting og tvangsekteskap, og det slås fast at selv om omskjæring ikke er ulovlig i seg selv, kan det utgjøre en straffbar handling hvis det utføres under skadelige eller upassende omstendigheter.

Crown Prosecution Service // Shutterstock

Veiledningen kommer etter advarsler fra rettsmedisinere og domstoler etter flere dødsfall og alvorlige skader knyttet til omskjæringer utført utenfor regulerte medisinske settinger. Siden 2001 er det registrert minst sju dødsfall blant gutter under 18 år der omskjæring har vært en medvirkende årsak.

Jødiske og muslimske organisasjoner kritiserte ordlyden og mente at den risikerer å stigmatisere lovlig religiøs praksis. De understreket at omskjæring er en sentral del av den religiøse identiteten, og etterlyste i stedet sterkere sikkerhetstiltak, akkreditering og tilsyn for å forhindre utrygge prosedyrer.

Barnevernet sa at dokumentet fortsatt er i utkastform og skal ut på høring før endelige retningslinjer blir utstedt.