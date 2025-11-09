Storbritannia hjelper Belgia med å bekjempe droneangrep sammen med Frankrike og Tyskland

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Storbritannia har sendt forsvarseksperter og utstyr til Belgia etter en uke med forstyrrende droneaktivitet som har tvunget flyplassene i Brussel, Charleroi og Liège til å innstille flyvninger og skapt bekymring for sikkerheten til kritisk infrastruktur.

Dette følger etter lignende utplasseringer fra Frankrike og Tyskland. Belgias forsvarsminister Theo Francken takket London for støtten, og sa at de ekstra teamene vil styrke den nasjonale innsatsen for å beskytte luftrommet rundt flyplasser, havner og militære anlegg.

Økende droneaktivitet i belgisk luftrom

Uidentifiserte droner ble oppdaget over flyplassene i Brussel, Charleroi og Liège i forrige uke, noe som førte til flyforbud eller omdirigering av flyvninger, mens andre droner fløy over havnen i Antwerpen og flere militære anlegg.

Belgisk etterretning mener at angrepene er en del av et bredere mønster av hybrid innblanding, selv om regjeringen har unngått å navngi Russland direkte. Francken sa bare at Moskva fortsatt er "en plausibel mistenkt".

Den tyske forsvarsministeren Boris Pistorius antydet at hendelsene kan være knyttet til pågående EU-diskusjoner om bruk av frosne russiske midler (mange oppbevares i Belgias Euroclear) for å støtte Ukrainas forsvar, mens Moskva har avvist alle beskyldninger.

Belgias National Air Security Center forventes å være fullt operativt innen 1. januar 2026, men myndighetene har bedt om umiddelbar assistanse fra partnere ettersom droneaktiviteten over hele Europa fortsetter å eskalere.