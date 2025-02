Storbritannia: Ingen fredsforhandlinger om Ukraina uten Ukraina

HQ

Storbritannias forsvarsminister, John Healey, gjorde det klart at alle fredssamtaler om Ukraina må prioritere landets egen stemme.

I en tale i forkant av et NATO-møte i Brussel understreket Healey at Ukrainas innspill må stå sentralt i alle diskusjoner, etter at USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin nylig har forsøkt å forhandle seg frem til en slutt på krigen.

Healey anerkjente ønsket om fred, men advarte om at Russland fortsatt utgjør en betydelig trussel utenfor Ukrainas grenser. Selv om NATOs solidaritet i denne saken står overfor utfordringer, særlig på grunn av Washingtons skiftende holdning, bekreftet Healey Storbritannias forpliktelse til å støtte Ukraina med militær bistand.

Dette inkluderer en ny pakke på 150 millioner pund for å skaffe viktig utstyr, som droner, stridsvogner og luftforsvarssystemer. Med stadig mer komplekse internasjonale relasjoner er veien mot en løsning fortsatt usikker. Foreløpig gjenstår det å se hvor mye innflytelse Ukraina vil ha i fredsforhandlingene.