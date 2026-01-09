Storbritannia kan forby X på grunn av Grok-fiaskoen med generative bilder

HQ

Det er ingen hemmelighet at mange er misfornøyde med hvordan Grok har blitt implementert på X, ettersom det har blitt oppdaget at den kunstige intelligensen kan bli bedt om å utføre alle slags handlinger, ofte uten noens samtykke. Den siste trenden har vært at vanlige bilder har blitt seksualisert ved at påkledde personer har blitt kledd i undertøy uten deres samtykke, og det har til og med blitt så ille at man i enkelte situasjoner kan finne seksualiserte bilder av barn i AI-ens medier.

Listen over folk som er misfornøyde med Grok er ganske lang, inkludert Storbritannias kommunikasjonstilsyn Ofcom, som nylig lanserte planer om å etterforske X og Grok for å finne ut om de bryter lovene i landet.

Nå har også statsminister Keir Starmer uttalt seg om denne saken og signalisert sin støtte til Ofcom og hvordan X kan forbys i Storbritannia hvis det skulle bli nødvendig. I følge Greatest Hits Radio (takk, The Independent) uttalte Starmer følgende :

"Det er ulovlig. Vi kommer ikke til å tolerere det. Jeg har bedt om at alle alternativer skal legges på bordet. Det er avskyelig. X må ta seg sammen og få dette materialet ned.

"Vi kommer til å ta affære fordi det rett og slett ikke er akseptabelt."

Når det gjelder hvorvidt disse tiltakene kan omfatte et landsdekkende forbud, bemerket Starmer at han har gitt Ofcom regjeringens "fulle støtte" til å "iverksette tiltak".

Slik det ser ut nå, er bildegenerering på Grok begrenset til kontoer som betaler for et abonnement på X, noe som betyr at det er færre grovt genererte medier på plattformen. Man trenger imidlertid ikke å bruke mye tid på plattformen for å oppdage at AI brukes på tvilsomme måter...

Hva er din holdning til Xs AI Grok?