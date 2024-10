Storbritannia kan komme til å innføre en forskrift om universelle ladekabler

HQ

EU har nylig fremmet en lov som innebærer at teknologiselskaper som opererer i land som er en del av EU, må utvikle og levere en felles lader for elektriske enheter. Denne loven trer i kraft i desember, og er sannsynligvis en viktig årsak til at Apple til slutt droppet Lightning -ladere for sine gadgets og i stedet gikk over til å tilby USB-C-porter på de nyeste systemene sine.

En av grunnene til denne loven er et forsøk på å redusere det elektriske avfallet som oppstår når man har en rekke ulike ladere og kabler som gjør det samme, men på en annen måte. Det er tydelig at den britiske regjeringen nå ser fornuften i å regulere dette også, ettersom BBC rapporterer at regjeringen vurderer om de skal innføre en slik regulering i landet også.

Selv om det ennå ikke er tatt noen avgjørelse, har det blitt sendt ut en oppfordring til å komme med innspill om hvorvidt slike reguleringer vil være fordelaktige, og hvis svarene er positive, kan vi få se regler for universelle ladekabler i Storbritannia i løpet av de kommende årene.

Dette er en annonse: