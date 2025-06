HQ

Siste nytt om Storbritannia . Storbritannia har bekreftet planene om å anskaffe en flåte av amerikanskproduserte F-35A-kampfly som kan bære taktiske atomvåpen, noe som markerer at landet etter flere tiår er tilbake til en luftbåren kjernefysisk avskrekking.



Det vil kanskje interessere deg: NATO støtter Trumps forsvarsmål, men Spania nekter å følge etter.



Regjeringen har lovet å øke de samlede forsvars- og sikkerhetsutgiftene til 5 % av den økonomiske produksjonen innen 2035 for å oppfylle et NATO-mål. "I en tid preget av radikal usikkerhet kan vi ikke lenger ta freden for gitt", sier statsminister Keir Starmer i en uttalelse.

Den foreslåtte økningen er et svar på mangeårige krav fra president Donald Trump og økende sikkerhetsfrykt i Europa. Selv om alle allierte formelt har gått med på planen, har Spania uttrykt sin motvilje og hevdet at lavere investeringer fortsatt oppfyller NATO-forpliktelsene.