Storbritannia kunngjør nye sanksjoner mot Russland etter at en granskning gir Putin skylden for Novichok-angrepet

Storbritannia har torsdag kunngjort en ny runde med sanksjoner mot Russland, rettet mot den militære etterretningstjenesten GRU og innkalt Moskvas ambassadør, etter at en offentlig gransking har konkludert med at president Vladimir Putin godkjente Novitsjok-angrepet på den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal i 2018.

"Forbløffende hensynsløs" operasjon

Tiltakene kommer få timer etter at granskningen konkluderte med at forgiftningen, som senere førte til den britiske statsborgeren Dawn Sturgess' død, var en "forbløffende hensynsløs" operasjon utført av GRU-offiserer som handlet med Kremls godkjennelse.

I tillegg til å sanksjonere hele GRU, har Storbritannia også svartelistet tre andre russiske etterretningsoffiserer, som er anklaget for å ha orkestrert fiendtlig aktivitet i Europa, inkludert et komplott rettet mot sivile ukrainere.

Den russiske ambassaden ga ingen umiddelbar kommentar. Moskva har gjentatte ganger avvist beskyldningene rundt Skripal-forgiftningen som politisk drevet. Statsminister Keir Starmer sa at funnene understreker " Kremls manglende respekt for uskyldige liv."