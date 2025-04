Storbritannia kunngjør ytterligere 450 millioner pund i militær støtte til Ukraina

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . I et tegn på fortsatt engasjement har Storbritannia presentert en ny militær støttepakke til Ukraina verdt 450 millioner pund, med fokus på dronesystemer, panservernminer og reparasjoner av kritiske kjøretøy.

Dette kommer samtidig som Storbritannia og Tyskland forbereder seg på å være vertskap for et viktig møte i Brussel, der forsvarsansvarlige fra 50 nasjoner skal møtes. Finansieringen er en del av en bredere strategi for å styrke Ukrainas frontlinje og for å holde presset på president Putin oppe.

Samtidig som forsvarsministrene legger strategier for hvordan de best kan sikre Ukrainas forsvar, understreker Storbritannia at 2025 vil bli et kritisk år i den pågående konflikten. Foreløpig gjenstår det å se hvilken rolle denne støtten vil spille for å endre krigens momentum.