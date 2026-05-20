Storbritannia lemper på sanksjonene mot russisk olje i den pågående drivstoffkrisen

Da konflikten i Ukraina brøt ut, ble Russland rammet av alle slags sanksjoner for sine aggressive handlinger, blant annet i forhold til olje og drivstoff, der enkelte regioner til og med bestemte seg for å forby russisk råolje fra å komme inn i eller bli brukt innenfor landets grenser. Storbritannia var et eksempel på et land som inntok en fast holdning, særlig i oktober 2025, da landet forbød russisk råolje selv om den var raffinert i et tredjepartsland, men det er tydelig at den pågående situasjonen i Midtøsten og de påkjenningene dette medfører for den globale drivstoffflyten, har gjort at landet har måttet ta en beslutning og til slutt lempe på sanksjonene mot Russland.

Ifølge Sky News skal sanksjonene ha blitt lempet fra og med onsdag 20. mai, slik at russisk råolje igjen kan komme inn i Storbritannia. Det viktigste forbeholdet er at oljen fortsatt må raffineres i andre land, slik at det bare er sluttproduktet som når britiske kyster.

Sanksjonene oppheves "på ubestemt tid", selv om Storbritannias næringsminister har til hensikt å revurdere beslutningen rutinemessig. Det kan tyde på at selv om Storbritannia ønsker å støtte Ukraina og fortsette å legge strenge økonomiske restriksjoner på Russland, har drivstoffkrisen og hvordan dette kan påvirke flytrafikken i Storbritannia i sommer, ført til at landet har valgt en annen vei, en vei som er en reversering av presset mot Russland.