Storbritannia mister flere jobber enn de skaper på grunn av kunstig intelligens

HQ

Storbritannia mister flere jobber enn det skaper som følge av kunstig intelligens, ifølge ny forskning som tyder på at Storbritannia rammes hardere enn andre store økonomier av teknologiens raske utbredelse.

En studie utført av investeringsbanken Morgan Stanley fant at britiske selskaper som bruker kunstig intelligens, rapporterte en netto nedgang i antall arbeidsplasser på 8 % de siste 12 månedene, den høyeste raten blant de undersøkte landene, inkludert USA, Tyskland, Japan og Australia. Undersøkelsen tok for seg bedrifter i fem sektorer, deriblant detaljhandel, transport, helseutstyr og bilindustrien.

Morgan Stanley // Shutterstock

Mens britiske bedrifter rapporterte om en gjennomsnittlig produktivitetsøkning på 11,5 % som følge av AI, noe som tilsvarer gevinstene i USA, var det store forskjeller i sysselsettingseffekten. Ifølge studien var det mer sannsynlig at amerikanske bedrifter skapte nye jobber ved siden av effektivitetsgevinstene, mens britiske bedrifter kuttet flere stillinger enn de skapte nye.

Funnene kommer samtidig som det britiske arbeidsmarkedet står overfor et økende kostnadspress, blant annet i form av økt minstelønn og økte arbeidsgiveravgifter. Arbeidsledigheten har nådd sitt høyeste nivå på fire år, noe som øker bekymringen for at AI fremskynder tap av arbeidsplasser i stedet for å støtte vekst i arbeidsstyrken.

Forskningen tyder også på at stillinger i begynnelsen av karrieren er spesielt utsatt, og at det er mest sannsynlig at bedrifter vil redusere stillinger som krever to til fem års erfaring. Separate undersøkelser viser at det er økende bekymring blant arbeidstakere, særlig yngre ansatte, for om de vil være i stand til å tilpasse seg når AI omformer arbeidsmarkedet de kommende årene.