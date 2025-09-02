Storbritannia når et nytt lavmål med et pinlig 120-57-tap i EuroBasket

HQ

Storbritannia har ikke hatt mye hell i EuroBasket (sist gang de vant en kamp i selve EuroBasket, ikke i kvalifiseringen, var i 2013). I år har de tapt sine tre første kamper mot Finland, Sverige og Tyskland, og den siste kampen ble historisk: 120-57, en 63-poengs smell som er blant de største marginene noensinne i FIBA EuroBasket.

Verdensmesterne Tyskland, som fortsatt er ubeseiret, er en av favorittene til tittelen, og selv om Storbritannia klarte å matche dem i de første fem minuttene, var det ingen måte å stoppe blødningen i det øyeblikket Tyskland ga gass. Storbritannia fant ingen måte å komme seg gjennom det tyske forsvaret på, og forsøkte desperat fra trepoengslinjen: 20 av de 42 forsøkene deres kom fra langdistanse... men de hadde bare en treffsikkerhet på 26 %.

"Jeg er usedvanlig frustrert og såret. Vi må være realistiske og innse at vi spiller mot verdensmestrene, og at det ville være en enorm oppgave for ethvert lag å slå dem, men måten vi presterte på, var det nok ingen i gruppen vår som hadde sett for seg, og ingen i gruppen vår er fornøyd med, sier Marc Steutel, Storbritannias hovedtrener.

Myles Hesson, spiller fra Storbritannia, innrømmet at det var "litt pinlig for oss, men når vi ser fremover, er det eneste vi kan gjøre å se på oss selv og prøve å komme opp på det nivået en dag, forhåpentligvis".

Det er ikke rart at alle Storbritannias største medier (BBC, SkySports, Metro...) er påfallende tause om denne store sportsbegivenheten, med tanke på Storbritannias pinlige basketballag, som aldri har kvalifisert seg til VM.

Dette nederlaget, med en margin på 63 poeng, ligger på toppen av de største tapene i EuroBasket i det 21. århundre, etterfulgt av Jugoslavia 113 -58 Estland i 2001 (55 poeng). Dagen før Tyskland knuste britene, slo Spania Kypros med 91-47 poeng, en margin på 44 poeng.

Historisk sett var den største seieren i EuroBasket noensinne i 1969, da Jugoslavia slo Sverige 115-43.