Storbritannia og EU gjør seg klare til en solformørkelse som skjer én gang i hver generasjon i kveld

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Det skal skje en solformørkelse i kveld, den 12. august, og Storbritannia forventer å oppleve sin største delvise formørkelse siden 1999, mens andre deler av Europa forventer å oppleve en total formørkelse.

En solformørkelse oppstår når Jorden, Månen og Solen står på linje eller nesten på linje. For våre øyne ser det ut som om Månen skjuler Solen, og ved fullstendig eller nesten fullstendig formørkelse kan det se ut som om verden plutselig har blitt mørk. Formørkelsen forventes først å nå Russland i kveld, men rundt kl. 19.00 BST/20.00 CEST vil den ha sin største utbredelse over hele Europa (via BBC News). De som befinner seg i USA og Canada forventes ikke å oppleve like stor dekning under formørkelsen, men deler av Spania, Portugal og Island vil oppleve 100 % dekning.

I Storbritannia er 90 % det de fleste av oss kan håpe å se, men jo lenger vest du befinner deg, desto større dekning vil du få. I København vil dekningen være rundt 83 %, og det samme gjelder for Oslo og andre deler av Skandinavia.