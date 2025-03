Storbritannia og Frankrike foreslår en måneds våpenhvile for Ukraina

HQ

I et felles initiativ har Frankrike og Storbritannia foreslått en delvis våpenhvile som skal vare i én måned, med sikte på å stanse angrep på luft-, sjø- og energiinfrastruktur mellom Russland og Ukraina (via Reuters).

Dette forslaget, som er drevet frem av en bølge av europeisk diplomatisk innsats, har som mål å teste Russlands vilje til å delta i reelle fredssamtaler, samtidig som man unngår bakkekamper. President Emmanuel Macron og utenriksminister Jean-Noel Barrot understreket at våpenhvilen ville være et avgjørende skritt for å verifisere president Vladimir Putins vilje til fred.

I mellomtiden er muligheten for å utplassere europeiske tropper i Ukraina fortsatt en senere fase, avhengig av om forhandlingene lykkes. Storbritannia har avstått fra å bekrefte detaljene i forslaget, ettersom flere alternativer fortsatt diskuteres med allierte. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.