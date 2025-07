Storbritannia og Frankrike går sammen om å utvikle en europeisk kjernefysisk avskrekking

HQ

Siste nytt om Storbritannia og Frankrike . Torsdag ble begge landene enige om å samordne sine kjernefysiske avskrekkingsstyrker tettere som en del av en rekke forsvarsavtaler undertegnet av president Emmanuel Macron og statsminister Keir Starmer.

"Dette er et viktig skritt fremover for det kjernefysiske partnerskapet mellom Storbritannia og Frankrike. En nylig undertegnet erklæring vil for første gang slå fast at de to landenes respektive avskrekkingsvåpen er uavhengige, men at de kan samordnes", sier den britiske regjeringen i en pressemelding.

Uten å slå sammen arsenalene sine tar de to landene sikte på å koordinere sine svar på de største truslene mot Europa. Toppmøtet inneholdt også planer om felles missilutvikling og et dypere samarbeid innen cyber- og romforsvar. Se pressemeldingen her.