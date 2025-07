Storbritannia og Frankrike inngår ny avtale om migrasjon og støtte til Ukraina

HQ

Siste nytt om Storbritannia og Frankrike . Torsdag avsluttet Storbritannias statsminister Keir Starmer og Frankrikes president Emmanuel Macron sine statsmøter i London med en ny avtale om migrasjonskontroll og planlegging av etterkrigstiden i Ukraina.

"Jeg er glad for å kunne kunngjøre at vi i dag har blitt enige om en banebrytende returpilot. For aller første gang vil migranter som ankommer i små båter, bli internert og returnert til Frankrike i løpet av kort tid. Dette vil vise andre som prøver å gjøre den samme reisen, at det vil være forgjeves."

"Å støtte Ukraina er ikke bare det rette å gjøre, det er også avgjørende for å skape sikkerhet på hjemmebane. Som nære partnere og NATO-allierte har Storbritannia og Frankrike en lang historie med forsvarssamarbeid, og dagens avtaler tar partnerskapet vårt til neste nivå."