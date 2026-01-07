Storbritannia og Frankrike lover å sende tropper til Ukraina hvis det inngås en fredsavtale

HQ

Storbritannia og Frankrike har i prinsippet blitt enige om å sende tropper til Ukraina dersom det inngås en fredsavtale med Russland, noe som markerer den hittil klareste forpliktelsen fra europeiske makter til å sette styrker på ukrainsk jord for å hindre en ny invasjon.

Etter samtaler i Paris med Kievs allierte sa Storbritannias statsminister Keir Starmer at London og Paris vil etablere militære knutepunkter over hele Ukraina når en våpenhvile er på plass, mens Frankrikes president Emmanuel Macron sa at utplasseringen kan involvere tusenvis av soldater. Styrken vil ha som mål å gi langsiktige sikkerhetsgarantier snarere enn å bekjempe russiske enheter direkte.

Vestlige ledere støttet også ideen om at USA skal ta ledelsen i overvåkingen av en eventuell våpenhvile, et sentralt krav fra Ukraina, selv om det fortsatt er store uavklarte spørsmål, særlig om territoriet som i dag er okkupert av russiske styrker. Moskva, som kontrollerer rundt en femtedel av Ukraina, har gjentatte ganger advart om at utenlandske tropper i landet vil bli ansett som "legitime mål".

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij kalte forhandlingene i Paris for et "stort skritt fremover", men advarte samtidig om at fremgang bare ville ha betydning hvis det førte til en reell slutt på krigen. Med Russland som fortsetter sine daglige angrep og vinteren som blir stadig dypere, står Kiev overfor et økende press for å veie sikkerhetsgarantier opp mot "smertefulle kompromisser som fortsatt henger over enhver endelig avtale".

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij på X: