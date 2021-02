Storbritannia og Irland piffes opp i Microsoft Flight Simulator

Du ser på Annonser

Forrige måned ble det kjent at Asobo Studios jobber på en ny World Update til Microsoft Flight Simulator som denne gangen er tilegnet Irland og Storbritannia. Meningen var at oppdateringen skulle ha blitt sluppet for noen dager siden, men i disse dager er det vanskelig å holde slike tider.

Nå er oppdateringen dog endelig her, og takket være dette kan vi se kjente landemerker (både naturlige og menneskeskapte) i både Irland og Storbritannia ovenfra, hvor det som du vet er mye å se. Disse inkluderer de hvite klippene ved Dover, det mektige Windsor-slottet, det enorme naturreservatet Snowdonia i Wales, Loch Leven i Skottland og så klart Stonehenge.

Microsoft Flight Simulator ble sluppet til PC i august i fjor, og til sommeren kommer det også til Xbox Series. Sjekk ut den uhyre lekre traileren for Irland- og Strobritannia-oppdateringen nedenfor.