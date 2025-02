Storbritannia og Norge inngår et sterkere forsvarssamarbeid for å motvirke russiske trusler

HQ

I et nytt tiltak for å styrke europeisk sikkerhet har Storbritannia lansert en ny strategisk forsvarsavtale med Norge. Partnerskapet, som ble kunngjort av forsvarsminister John Healey under hans besøk til Norges arktiske grense, skal bidra til å styrke forholdet mellom de to landene.

Avtalen fokuserer på å styrke de militære kapasitetene, øke samarbeidet om beskyttelse av kritisk infrastruktur og håndtere den økende russiske militære aktiviteten i nordområdene. Storbritannia har som mål å spille en ledende rolle i europeisk sikkerhet, og med Norges støtte styrker de to landene sitt engasjement i NATO.

Partnerskapet fremhever også felles bekymringer over Russlands tilstedeværelse i Arktis, med fokus på å øke den maritime sikkerheten og støtte Ukraina. Foreløpig gjenstår det å se hvordan disse styrkede båndene vil forme fremtidige NATO-operasjoner og motvirke de eskalerende russiske truslene.