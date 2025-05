Storbritannia og Norge inngår partnerskap for å fremme ren energi i Nordsjøen

HQ

Siste nytt om Storbritannia og Norge . Vi vet nå at Storbritannia og Norge har undertegnet et grønt industrielt partnerskap for å fremme utviklingen av ren energi i Nordsjøen, med fokus på havvind, grønn hydrogen og karbonlagring.

Avtalen forventes å frigjøre milliarder i investeringer, støtte tusenvis av nye arbeidsplasser og styrke energisikkerheten, samtidig som begge landene ønsker å bli ledende i den globale energiomstillingen. Hvis du vil vite mer, kan du lese den offisielle pressemeldingen her.