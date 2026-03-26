Storbritannia og Tyrkia inngår luftforsvarsavtale til flere milliarder kroner

Storbritannia og Tyrkia har undertegnet en forsvarsavtale verdt flere milliarder pund for å utvide treningen og støtten under Eurofighter Typhoon-avtalen.

Avtalen bygger på en avtale på 8 milliarder pund som ble inngått i fjor, og innebærer at tyrkiske piloter og bakkemannskaper skal trenes opp i Storbritannia mens Ankara forbereder seg på å ta i bruk jetflyene.

Avtalen ble undertegnet i London av Storbritannias forsvarsminister John Healey og Tyrkias forsvarsminister Yaşar Güler.

Store forsvarsbedrifter som BAE Systems, Leonardo og Rolls-Royce vil bidra med utstyr og støtte til opplæring.

London sa at avtalen markerer neste fase i Tyrkias integrering i Eurofighter-programmet, noe som styrker NATOs luftkapasitet på østflanken.