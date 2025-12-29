Storbritannia og Tyskland inngår artilleriavtale til 70 millioner dollar etter "lærdom fra Ukraina-krigen"

HQ

Storbritannia har inngått en avtale med Tyskland til en verdi av 52 millioner pund (70 millioner dollar) om å anskaffe et nytt mobilt artillerisystem som kan skyte på farten og treffe mål opptil 70 km unna.

I henhold til avtalen vil den britiske hæren motta en tidlig versjon av det tyskproduserte RCH 155, mens ytterligere to plattformer vil bli levert til Tyskland for felles testing. Avtalen er en del av forsvarspakten Trinity House, som ble undertegnet i 2024 for å styrke det britisk-tyske militære samarbeidet.

RCH 155 er designet for å erstatte eldre britisk artilleri og forbedre mobiliteten, slik at enhetene kan skyte raskt og forflytte seg før fiendens motild. Ifølge britiske tjenestemenn gjenspeiler systemet erfaringene fra slagmarken i Ukraina, der hastighet og mobilitet har vist seg å være avgjørende. De to landene vil dele testdata og -fasiliteter for å fremskynde utviklingen og redusere kostnadene.

Storbritannias minister for forsvarsberedskap og industri:

"Den britiske hæren vil snart få nytt artilleri som kan skyte mens den er i bevegelse. Dette bygger på erfaringene fra Ukraina, og gjør det mulig for hæren vår å treffe mål 70 km unna og bevege seg raskt bort fra tilbakevendende ild slik at de kan skyte igjen. Krigen i Ukraina har vist hvor viktig det er å kunne skyte raskt og forflytte seg, og det er disse erfaringene som ligger til grunn for våre anskaffelsesbeslutninger og hjelper oss med å levere i henhold til Strategic Defense Review."