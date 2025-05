Storbritannia og Tyskland lanserer et felles prosjekt for langtrekkende angrepsvåpen De to landene styrker forsvarsforbindelsene med et missilsystem som kan nå over 2000 km.

HQ Siste nytt om Storbritannia og Tyskland . John Healey kunngjorde onsdag planer om å utvikle et presisjonsvåpen med en rekkevidde på over 2000 km i fellesskap, noe som styrker det bilaterale forsvarssamarbeidet i en tid med skiftende global sikkerhetsdynamikk. Dette initiativet følger etter en pakt fra 2024 som tar sikte på å styrke den europeiske militære kapasiteten, ettersom kontinentet står overfor press om å bli mer selvhjulpne. Andre diskusjoner omfatter felles anskaffelsesavtaler og utvidede partnerskap innen forsvarsproduksjon. London, Storbritannia - 19. juli 2024: John Healey, Storbritannias forsvarsminister, ankommer Downing Street 10 19. juli 2024 i London, England. // Shutterstock