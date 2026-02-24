Storbritannia øker støtten til Ukraina på fireårsdagen for krigen: "Storbritannia er med dere, sterkere enn noensinne"

HQ

Storbritannia har avduket en ny pakke med støtte til Ukraina, fire år etter Russlands fullskalainvasjon.

Statsminister Keir Starmer understreket at Storbritannias sikkerhet "starter i Ukraina" og bekreftet langsiktig støtte, inkludert planer om å utplassere tropper når freden er sikret.

På denne dystre årsdagen er vårt budskap til det ukrainske folket enkelt: Storbritannia er med dere, sterkere enn noensinne. Det er derfor vi kunngjør ny støtte i dag, og vi vil fortsette å støtte Ukraina så lenge det trengs.

Til tross for alt bråket i verden i dag, er denne krigen fortsatt den mest kritiske saken i vår tid. Den stiller spørsmålet om ukrainsk og europeisk frihet vil bestå. Vårt felles svar er utvetydig. Russland vinner ikke denne krigen. De kommer ikke til å vinne denne krigen. Ukrainas mot fortsetter å holde linjen for våre felles verdier, i møte med Putins aggresjon.

Vi vil stå ved deres side inntil en rettferdig og varig fred - og videre. Slava Ukraini.

Bistanden omfatter 20 millioner pund til reparasjon av Ukrainas energinett, 5,7 millioner pund til humanitær nødhjelp og 30 millioner pund til samfunnets motstandskraft og ansvarliggjøring av krigsforbrytelser.

Dette er selvsagt bare noen av tiltakene som er annonsert, men du kan lese den fullstendige offisielle kunngjøringen på følgende lenke.