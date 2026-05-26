Storbritannia opplevde nettopp sin varmeste maidag noensinne

HQ

Folk i Storbritannia har nettopp opplevd en ganske intens helligdagsmandag, da landet opplevde en kraftig hetebølge. Den 25. mai bød på stekende temperaturer som faktisk var høye nok til å sette nye rekorder for både mai og våren generelt.

Ifølge Met Office hadde Kew Gardens i Øst-London en temperatur på 34,8 °C den 25. mai, noe som er den varmeste maidagen som noensinne er registrert, og også den varmeste vårtemperaturen som er registrert i landet.

Til sammenligning ble rekorden også slått, ettersom den tidligere toppen ble satt i både 1922 og 1944, da det ble målt temperaturer på 32,8 °C, noe som betyr at denne nye rekorden er 2 °C varmere.

I tillegg ble det målt høye temperaturer flere andre steder, blant annet i Heathrow (34,4 °C), Middlesex (34,0 °C), Reading (33,2 °C), Norfolk (32,9 °C), Warwickshire (33,2 °C) med flere.

Wales satte til og med sin egen mairekord på 32,2 °C ved Hawarden Airport i Clywyd, og slo dermed den tidligere rekorden på 30,6 °C ved Newport fra 1944.

Dette regnes som en foreløpig temperaturrekord, ettersom det også i dag, 26. mai, forventes å bli en varm dag over hele Storbritannia, noe som tyder på at rekordene nok en gang kan bli knust, men også at dataene må verifiseres før de kan skrives inn i historiebøkene.