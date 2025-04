Storbritannia presenterer et mikrobølgevåpen til en billig penge som kan steke dronesvermer i luften

HQ

Siste nytt om Storbritannia . I Vest-Wales har Storbritannia testet et våpen som kan endre måten moderne kriger utkjempes på. RapidDestroyer, et kraftig mikrobølgesystem utviklet av et Thales-ledet team, avfyrer verken kuler eller missiler.

I stedet sender dette mikrobølgevåpenet ut radiofrekvenser som ødelegger elektronikken i droner i luften. Montert på et lasteplan og kontrollert av én enkelt operatør, nøytraliserte det over 100 droner under forsøk, til bare en brøkdel av kostnaden per skudd.

Det er åpenbart at dette systemet har en appell: Der missiler er dyre og tar lang tid å etterfylle, lover det et raskt og skalerbart forsvar. Men som med alle nye militære fremskritt gjenstår det spørsmål om pålitelighet i urbane områder, kraftbehov og effektivitet.