Storbritannia rådes til å fastsette regler for maksimal arbeidstemperatur

Ettersom hetebølgene ser ut til å bli verre på grunn av klimaendringene, har den britiske regjeringen fått råd om å innføre en maksimumstemperatur for arbeidsplasser, slik at arbeidstakerne beskyttes i perioder med ekstrem varme.

Climate Change Committee har også anbefalt regjeringen å prioritere kjøleteknologier som klimaanlegg på skoler og sykehus. CCC mener at de økende hetebølgene truer den britiske livsstilen, og at effekten av klimaendringene sannsynligvis bare vil bli verre i årene som kommer.

Den britiske regjeringen har anerkjent anbefalingene. Baroness Brown, leder av CCCs tilpasningskomité, sier til BBC at hun mener regjeringen ikke har gjort nok for å takle effektene av klimaendringene.

"Vi må erkjenne at det er aspekter ved vår britiske livsstil som nå virkelig er truet av klimaet. Det er ikke rakettforskning - vi vet hva vi skal gjøre [... men] vi har ennå ikke sett en regjering som er villig til å prioritere tilpasning til klimaendringene [... og] beskyttelse av menneskene og stedene vi er glad i," sa hun.

CCC advarte også om at det Storbritannia vi ser i dag, ikke er bygget for det klimaet vi ser i dag. Det er en utbredt oppfatning blant mange innbyggere og besøkende i Storbritannia at varmen i landet føles verre enn i andre land, noe som i stor grad skyldes at bygningene i landet er laget for å holde varmen inne, og at vi mangler mye kjøleteknologi i bygningene våre.