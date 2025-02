Storbritannia satser på små modulære reaktorer for å redusere avhengigheten av russisk energi

HQ

Statsminister Keir Starmer leder an i arbeidet med å modernisere Storbritannias energisektor, og har lagt frem en ny plan for å innføre små modulære reaktorer (SMR) i landets energilandskap. Disse kompakte, kostnadseffektive reaktorene kan revolusjonere kjernekraften ved å levere ren energi nærmere områder med høy etterspørsel, særlig når eldre anlegg nærmer seg slutten av sin levetid.

Starmers visjon innebærer blant annet å oppmuntre til investeringer som kan bane vei for en ny produksjonsindustri, skape titusenvis av arbeidsplasser og gi et løft til regionale økonomier. I tillegg gjør SMR-kraftverkenes mindre størrelse dem ideelle for flere steder i England og Wales, slik at man kan omgå landets restriktive liste over kjernekraftverk.

Selv om potensialet for lavere strømregninger for husholdninger i nærheten gjør planen attraktiv, møter den motstand fra lokalsamfunn som er bekymret for atomsikkerheten. Storbritannia satser på en fremtid der ren og rimelig energi produseres i landet, og spørsmålet gjenstår: Vil befolkningen omfavne denne gjenfødelsen av kjernekraft? Foreløpig gjenstår det å se hva resultatet blir når planen blir satt ut i livet.