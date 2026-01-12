Storbritannia skal utvikle et nytt ballistisk langdistansemissil for å styrke Ukrainas forsvar

HQ

Storbritannia har kunngjort planer om å utvikle et nytt ballistisk missil med lang rekkevidde for Ukraina, med sikte på å styrke Kievs evne til å treffe russiske militære mål langt bak frontlinjene. Prosjektet, kjent som Nightfall, vil fokusere på å raskt produsere et bakkebasert missil som egner seg for høyintensiv krigføring.

Ifølge den britiske regjeringen skal missilet kunne bære et konvensjonelt stridshode på 200 kilo over avstander på mer enn 500 kilometer. Det er designet for å kunne operere i miljøer med kraftig elektronisk krigføring og for å kunne avfyres raskt fra mobile plattformer, slik at ukrainske styrker kan angripe og flytte seg før gjengjeldelse.

Flere britiske industrigrupper vil konkurrere om utviklingskontrakter i programmet, og målet er å levere testmissiler i løpet av ett år. Ifølge myndighetene skal missilet være relativt billig og enkelt å produsere i stor skala, noe som vil gi Ukraina et bærekraftig langtrekkende angrepsalternativ.

Den britiske forsvarsministeren John Healey sa at initiativet gjenspeiler Londons vilje til å motvirke Russlands eskalerende angrep på ukrainske byer og infrastruktur. Nightfall-prosjektet fokuserer på å støtte Ukraina, men forventes også å forme fremtidige langtrekkende angrepskapasiteter for Storbritannias egne væpnede styrker.