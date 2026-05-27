Storbritannia slår temperaturrekorden for mai og våren igjen, dagen etter at rekorden ble satt for 82 år siden

Så sent som i går skrev vi om den rekordvarme varmen som Storbritannia opplevde i løpet av Bank Holiday Monday, da landet opplevde temperaturer som knuste de tidligere mai- og vårtemperaturene, og satte en ny standard for varme, den høyeste som er registrert for sesongen og måneden.

Den høyeste temperaturen som ble registrert, ble målt i Kew Gardens i Øst-London, der det ble målt 34,8 °C, en rekord som er rundt 2 °C varmere enn de tidligere felles varmeste dagene i mai og på våren, som ble registrert i 1922 og 1944, noe som betyr at rekorden har holdt i 82 år. Den ble nettopp slått for andre dag på rad...

I gårsdagens rapport gjorde vi oppmerksom på at dataene var foreløpige, både fordi de måtte verifiseres, men også fordi det var ventet at 26. mai (tirsdag) også skulle bli en varm dag, og det ble den.

Met Office har nå rapportert at 26. mai nådde 35,1 °C i Kew Gardens, og Heathrow registrerte også et tall som slo mandagens rekord, med 35,0 °C i området. Det var også flere andre områder som hadde brennhete temperaturer, med Middlesex som nådde 34,7 °C, Warwickshire som nådde 34,1 °C, og Hereford & Worcester som nådde 33,6 °C.

Alt dette skjer samtidig som overgangen mellom 25. og 26. mai også ga oss den høyeste minimumstemperaturen for mai noensinne, ettersom varmen ikke engang i løpet av natten falt under 21,3 °C på Kenley Airfield, noe som gjorde det til en tropisk natt (hvor temperaturen ikke faller under 20 °C).

Igjen, disse dataene må verifiseres, så det er foreløpig en foreløpig rekord.