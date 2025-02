Storbritannia stanser bistanden til Rwanda på grunn av beskyldninger om Kongo-konflikten

HQ

Storbritannia har kunngjort at de innstiller deler av den bilaterale bistanden til Rwanda og innfører en rekke diplomatiske sanksjoner på grunn av landets påståtte støtte til opprørsgruppen M23 i nabolandet Den demokratiske republikken Kongo (via Reuters).

M23-gruppen, som har fått kontroll over betydelige områder i det østlige Kongo, inkludert store byer som Goma og Bukavu, har vakt global bekymring. Selv om Rwanda benekter at landet støtter gruppen, hevder landet at de militære aksjonene er rent defensive og har som mål å motvirke fiendtlige styrker fra Kongo.

Som svar har den britiske regjeringen lovet å holde tilbake deltakelse på høyt nivå i rwandiske arrangementer, begrense handelsforbindelsene og sette direkte økonomisk bistand på pause, med unntak av hjelp til de mest sårbare.

Mens de diplomatiske spenningene øker, fortsetter Storbritannia å ta til orde for en politisk løsning i stedet for en militær, og har signalisert at de vil stanse forsvarsrelatert støtte og gjennomgå våpeneksporten. Foreløpig gjenstår det å se hvordan disse tiltakene vil påvirke Rwandas holdning og den bredere konflikten.