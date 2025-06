Storbritannia støtter Marokkos plan om selvstyre for Vest-Sahara

HQ

Siste nytt om Storbritannia og Marokko . Under et besøk i Rabat bekreftet Storbritannias utenriksminister David Lammy søndag at Storbritannia ser på Marokkos autonomiplan fra 2007 som den mest praktiske veien mot en løsning på konflikten i Vest-Sahara.

Uttalelsen markerer en bemerkelsesverdig tilpasning til USA og Frankrike, og signaliserer en økende vestlig støtte til Rabats posisjon. I tillegg til politisk støtte har de to nasjonene styrket de økonomiske båndene gjennom samarbeidsavtaler som omfatter infrastruktur og innovasjon.