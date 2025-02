Storbritannia tar ledelsen i forsvarssamtalene om Ukraina

HQ

For første gang vil Storbritannia overta ledelsen av det 26. møtet i Ukrainas forsvarskontaktgruppe (UDCG), og dermed skifte lederskap fra USA. Møtet, som finner sted 12. februar i NATOs hovedkvarter i Brussel, markerer en betydelig endring i den pågående støtten til Ukraina midt i konflikten med Russland.

Storbritannias forsvarsminister John Healey (som allerede har uttalt at Storbritannia er forpliktet til å trappe opp støtten til Ukraina ytterligere frem til 2025) vil lede diskusjonene, som forventes å omhandle Ukrainas forsvarsprioriteringer og internasjonal militær støtte i forkant av et NATO-toppmøte for forsvarsministrene.

Dette skiftet kommer samtidig som USA revurderer sin rolle i det europeiske forsvaret, særlig med innflytelsen fra en ny administrasjon under president Donald Trump. Storbritannias økte engasjement signaliserer et sterkere europeisk engasjement for Ukrainas forsvarsbehov, med mer enn 50 nasjoner som deltar i dette viktige møtet. Foreløpig gjenstår det å se hvordan dette skiftet i lederskap vil påvirke den fremtidige støtten til Ukraina.