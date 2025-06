Storbritannia trekker midlertidig tilbake ambassadepersonell fra Iran på grunn av økende spenninger

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . Storbritannias regjering har besluttet å midlertidig trekke tilbake sine diplomatiske ansatte fra den britiske ambassaden i Iran, med henvisning til forverrede sikkerhetsforhold i regionen, opplyser utenriksdepartementet i en uttalelse.

Du er kanskje interessert i :



"På grunn av den nåværende sikkerhetssituasjonen har vi tatt forholdsregler og midlertidig trukket tilbake våre britiske ansatte fra Iran. Ambassaden vår fortsetter å operere eksternt", skriver Storbritannia på sin nettside med reiseråd for Iran.

Selv om ambassaden fortsatt er operativ via fjernstyring, understreker tiltaket den økende bekymringen over den siste tidens fiendtligheter mellom Israel og Iran. Britiske myndigheter fortsetter å ta til orde for diplomatisk innsats, med pågående samtaler på høyt nivå i Genève.