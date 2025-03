Storbritannia uttrykker bekymring over kinesiske handlinger i Sør-Kinahavet

HQ

Storbritannia har uttrykt økende bekymring for Kinas handlinger i Sør-Kinahavet, som beskrives som farlige og destabiliserende av den britiske utenriksministeren David Lammy (via Reuters).

I en uttalelse som ble delt via sosiale medier, understreket Lammy viktigheten av disse kritiske sjøfartsrutene for både Storbritannia og den globale økonomien, og påpekte at enhver trussel mot deres sikkerhet kan få vidtrekkende konsekvenser.

Lammy kom med uttalelsen etter et besøk på Filippinene, et land som står i frontlinjen i de pågående territorielle stridighetene i regionen. Der gjentok Lammy at Filippinene står overfor regelmessige utfordringer for navigasjonsfriheten og folkeretten på grunn av kinesiske aktiviteter.

Dette kommer i kjølvannet av Storbritannias økende sikkerhetssamarbeid med Filippinene, inkludert en nylig inngått avtale som tar sikte på å styrke forsvaret, regional sikkerhet og klimatiltak. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.