Storbritannia vedtar et livstidsforbud mot å kjøpe tobakk for alle som er født etter 2008, og hever den lovlige alderen for å kjøpe sigaretter hvert år

Det britiske parlamentet har godkjent et lovforslag som innfører et livstidsforbud mot å kjøpe tobakk for alle under 18 år, samt strengere restriksjoner på dampingsprodukter og reklame, i håp om å eliminere røyking fullstendig i fremtidige generasjoner.

Hvis loven blir stående lenge nok, vil ingen på sikt kunne kjøpe tobakk i Storbritannia: Personer som er født 31. desember 2008 eller tidligere, vil aldri få lov til å kjøpe tobakk. Loven innebærer i praksis at aldersgrensen for kjøp av tobakk, som i dag er 18 år, vil bli hevet år etter år.

Tobacco and Vapes Bill ble godkjent av overhuset i det britiske parlamentet på tirsdag og vil bli lov i neste uke når den får kongelig godkjennelse, en formalitet. Den skal tre i kraft neste år. Forslaget ble først introdusert i november 2024 og har til hensikt å skape den første "røykfrie generasjonen. "Barn i Storbritannia vil bli en del av den første røykfrie generasjonen, beskyttet mot et helt liv med avhengighet og skadevirkninger", sier Wes Streeting, statssekretær for helse og sosialomsorg. "Forebygging er bedre enn helbredelse - denne reformen vil redde liv, lette presset på NHS og bygge et sunnere Storbritannia."

Loven har blitt godt mottatt, spesielt av helsemyndigheter og kreftforskningssenteret, som sier at den vil redusere antall dødsfall, men har blitt kritisert av opposisjonen: Nigel Farage, leder for Reform UK, har sagt at han vil fjerne loven hvis han blir valgt ved valget i 2029.