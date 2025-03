Storbritannia: Vi må holde fast ved klimamålene selv om USA ikke gjør det

HQ

Verden har ikke råd til å svikte sine klimaforpliktelser, uavhengig av tilbakeslag som USAs nylige utmelding av Paris-avtalen, sa Storbritannias klimautsending torsdag (via Reuters).

Da verdens nest største utslippsland trakk seg fra den globale klimaavtalen, understreket Storbritannias klimautsending, Rachel Kyte, viktigheten av å holde seg på sporet av reduksjonene som er lovet i henhold til avtalen.

Selv om noen kan se USAs tilbaketrekning som et hinder, påpekte Kyte at den vitenskapelige konsensusen og den kollektive besluttsomheten til andre nasjoner er uforandret. Storbritannia har ambisiøse mål for ren energi, og Kyte forsikret om at den økonomiske støtten til grønn energi fortsatt er en prioritet, til tross for bekymringene knyttet til forsvarsutgiftene.

Selv om USA også trekker seg ut av visse klimapartnerskap, er Kyte optimistisk med tanke på at de fortsatte investeringene fra andre globale aktører vil drive frem den nødvendige overgangen bort fra kull. Inntil videre gjenstår det å se hvordan den skiftende dynamikken vil forme fremtiden for det globale klimasamarbeidet.