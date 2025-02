Storbritannia vil avvise statsborgerskap for flyktninger som kommer via farlige reiser

HQ

Storbritannias innenriksdepartement har i all stillhet innført nye regler som kan hindre tusenvis av flyktninger i å bli britiske statsborgere.

Ifølge de oppdaterte retningslinjene vil personer som har kommet til Storbritannia gjennom det som beskrives som en "farlig reise" - for eksempel ved å reise med en liten båt eller gjemt i et kjøretøy - sannsynligvis få avslag på søknaden om statsborgerskap.

Denne endringen, som trådte i kraft 10. februar 2025, har fått kritikk fra flyktningforkjempere, og noen hevder at den kan hindre opptil 71 000 asylsøkere i å få britisk statsborgerskap til tross for at de har fått innvilget flyktningstatus.

Juridiske eksperter har uttrykt bekymring for at denne politikken er i strid med folkeretten, særlig FNs flyktningkonvensjon, som forbyr å straffe flyktninger for ulovlig innreise.

Innenriksdepartementets holdning gjenspeiler et bredere press fra den sittende regjeringen for å innta en hard linje i innvandringsspørsmål, muligens påvirket av den økende støtten til Nigel Farages parti Reform UK. Foreløpig gjenstår det å se hvordan dette vil påvirke den langsiktige integreringen av flyktninger i det britiske samfunnet.