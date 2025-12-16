Storbritannia vil bli med i EUs studentutvekslingsprogram Erasmus igjen

HQ

Ifølge kilder (via The Guardian) vil Storbritannia fra januar 2027 igjen bli en del av EUs studentutvekslingsprogram Erasmus, slik at britiske studenter igjen kan studere, utdanne seg og jobbe i hele Europa.

En avtale forventes å bli kunngjort onsdag som en del av regjeringens press for å tilbakestille forholdet til Brussel. Avtalen innebærer at britiske studenter kan delta i universitetsutveksling og yrkesopplæring i hele EU gjennom Erasmus Plus-programmet.

Storbritannia forlot Erasmus etter brexit

EU-studenter som studerer i Storbritannia under Erasmus skal betale innenlandske skolepenger, med et tak på 9 535 pund i året, mens britiske studenter skal fortsette å betale skolepenger i hjemlandet i løpet av utenlandsoppholdet og være berettiget til stipend for å dekke levekostnader.

Storbritannia forlot Erasmus etter brexit, men den nåværende regjeringen gjenåpnet forhandlingene tidligere i år. Å gjeninntre i ordningen har vært et sentralt krav fra EU i de bredere samtalene om å forbedre forholdet mellom Storbritannia og EU. Dette er en nyhetssak under utvikling, så følg med for mer informasjon.