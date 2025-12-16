Gamereactor

Verdensnyheter

Storbritannia vil bli med i EUs studentutvekslingsprogram Erasmus igjen

Storbritannia forlot Erasmus etter brexit, men den sittende regjeringen gjenåpnet forhandlingene tidligere i år.

HQ

Ifølge kilder (via The Guardian) vil Storbritannia fra januar 2027 igjen bli en del av EUs studentutvekslingsprogram Erasmus, slik at britiske studenter igjen kan studere, utdanne seg og jobbe i hele Europa.

En avtale forventes å bli kunngjort onsdag som en del av regjeringens press for å tilbakestille forholdet til Brussel. Avtalen innebærer at britiske studenter kan delta i universitetsutveksling og yrkesopplæring i hele EU gjennom Erasmus Plus-programmet.

Storbritannia forlot Erasmus etter brexit

EU-studenter som studerer i Storbritannia under Erasmus skal betale innenlandske skolepenger, med et tak på 9 535 pund i året, mens britiske studenter skal fortsette å betale skolepenger i hjemlandet i løpet av utenlandsoppholdet og være berettiget til stipend for å dekke levekostnader.

Storbritannia forlot Erasmus etter brexit, men den nåværende regjeringen gjenåpnet forhandlingene tidligere i år. Å gjeninntre i ordningen har vært et sentralt krav fra EU i de bredere samtalene om å forbedre forholdet mellom Storbritannia og EU. Dette er en nyhetssak under utvikling, så følg med for mer informasjon.

Storbritannia vil bli med i EUs studentutvekslingsprogram Erasmus igjen
Erasmus (konsept) // Shutterstock

