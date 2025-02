Storbritannia vil ikke umiddelbart gjengjelde USAs stål- og aluminiumstoll

HQ

Storbritannia har valgt en avmålt tilnærming som svar på USAs beslutning om å innføre nye stål- og aluminiumstariffer, til tross for sterke krav fra industriledere om gjengjeldelse.

Storbritannias handelsminister Douglas Alexander uttalte nylig at regjeringen ikke ville reagere overilt, men i stedet fokusere på en rolig og rasjonell strategi. "Det britisk industri trenger og fortjener, er ikke en reaksjon på knærne", sa han.

Mens land som Canada og EU forbereder seg på å utfordre tollsatsene som president Donald Trump har kunngjort, er Storbritannias engasjement mindre viktig, ettersom landet bare leverer en liten del av stålet til USA.

Det er imidlertid fortsatt bekymring for at disse tollsatsene kan få negative konsekvenser for den britiske stålsektoren, og man frykter at overskuddet av stål, som følge av at landene omdirigerer eksporten sin, kan føre til billigere priser på det britiske markedet.

Den britiske regjeringen har planer om å gå i dialog med både stålselskaper og fagforeninger, men den politiske opposisjonen advarer om at dette kan markere et vendepunkt for Storbritannias stålindustri. Foreløpig gjenstår det å se om denne diplomatiske balansegangen vil vise seg å være effektiv.