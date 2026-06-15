Storbritannia vil innføre forbud mot bruk av sosiale medier for personer under 16 år innen våren 2027

HQ

Det er bekreftet at Storbritannia snart vil forby personer under 16 år å få tilgang til sosiale medier.

Det som opprinnelig ble ansett som en kontrollmetode, der ungdommer skulle få begrenset tilgang til og bruk av sosiale medier, har siden blitt oppgradert til et fullstendig forbud. Statsminister Keir Starmer kunngjorde nyheten på en pressekonferanse i morges, hvor han nevnte at det var «klart at et fullstendig forbud er det riktige valget.»

Ifølge BBC News er planen at lovforslaget skal vedtas i parlamentet før jul 2026 og deretter tre i kraft våren 2027, slik at personer under 16 år da blir fullstendig blokkert fra å få tilgang til sosiale medier, i et forsøk på å sikre en kompromissløs plan når det gjelder barns sikkerhet.

De nøyaktige detaljene knyttet til forbudet er ennå ikke offentliggjort, da det er mange elementer som må avklares, spesielt med hensyn til hvilke plattformer som skal forbys og begrenses. For eksempel, mens mange kanskje er enige i at dagens X (tidligere Twitter) ikke er noe sted for barn, brukes YouTube ofte som et læringsverktøy, og WhatsApp er ofte den plattformen som velges for kommunikasjon, noe som reiser spørsmålet om disse plattformene også vil bli blokkert for barn.