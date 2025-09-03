Storbritannia vil inngå avtaler om krigsskip med Danmark og Sverige

HQ

Siste nytt om Danmark og Sverige . Vi vet nå at Storbritannia er i forhandlinger om å levere nye krigsskip til Danmark og Sverige, noe som vil styrke landets skipsbyggingssektor og forsvarsindustri, ifølge Financial Times.

Forhandlingene følger Storbritannias største marineeksportavtale med Norge noensinne (les mer om avtalen mellom Storbritannia og Norge her), og gjenspeiler et økende samarbeid med nordeuropeiske allierte som svar på russisk aktivitet i Arktis og Nord-Atlanteren.

Ifølge Financial Times er danske myndigheter nær ved å ferdigstille en første ordre, mens Sverige fortsetter å evaluere flere tilbud. Det britiske forsvarskonsernet Babcock International står i sentrum for disse diskusjonene, og tar sikte på å produsere moderne fregatter ved sine skotske anlegg.