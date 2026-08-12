Storbritannia vinner gull og sølv på 100 meter for menn under EM i friidrett 2026

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Storbritannia har sikret seg ytterligere to medaljer i 100 meter for menn under EM i friidrett 2026, da Romell Glave vant sin første EM-tittel tirsdag. 26-åringen fra Manchester, Jamaica, som er inspirert av Usain Bolt og flyttet til London da han var 16 år, fullførte løpet på 10,09 sekunder og vant sin første gullmedalje på seniornivå, etter å ha vunnet bronse i Roma i 2024.

Jeremiah Azu, en 25-åring født i Rotterdam, oppvokst i Wales og av ghanesisk opprinnelse, tok sølv med tiden 10,16 sekunder – hans første medalje i EM (utendørs), selv om han vant gullmedaljer i både EM og VM i friidrett i fjor, begge i 60-meterløpet. Han vant også bronse i 4 x 100 meter stafett under OL i Paris.

Tredjeplassen i løpet gikk til Owen Ansah fra Tyskland, som løp på 10,19 sekunder, mens den regjerende mesteren, italieneren Lamont Marcell Jacobs, som siktet mot sitt tredje gull på rad, ble skadet under løpet og endte på syvendeplass. Jacobs var favoritten for mange, og han oppnådde til og med en bedre tid enn Glave i semifinalen (10,08 sekunder).

Storbritannia vant også en gullmedalje i kvinnenes 100 meter, der Amy Hunt sikret seg gullet mandag.