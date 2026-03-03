Storbritannia vurderer å sende en destroyer fra Royal Navy til Kypros

HQ

Storbritannias forsvarsminister John Healey vurderer å sende en destroyer fra Royal Navy til Kypros for å styrke beskyttelsen av britiske baser etter at flere tilsynelatende fiendtlige droner har vært rettet mot RAF Akrotiri.

Ifølge forsvarskilder diskuteres det å sende HMS Duncan, som for tiden har base i Portsmouth, til Kypros. Type 45-destroyeren er spesialisert på luftforsvar og dronebekjempelse, og har nylig gjennomført øvelser utenfor den walisiske kysten med dronesvermer. Det er uklart hvor raskt fartøyet kan seile, men det vil ta omtrent fem til syv dager å nå Kypros.

HMS Duncan // Shutterstock

En drone av Shahed-typen brøt gjennom Akrotiris luftforsvar mandag og forårsaket mindre skader da den krasjlandet på rullebanen. Ytterligere to droner ble avskjært senere samme dag. Kypriotiske kilder antydet at dronen kan ha kommet fra et område i Libanon som kontrolleres av Hizbollah, men det britiske forsvarsdepartementet har ikke bekreftet dette.

Frankrike har allerede lovet å sende en fregatt og anti-dronesystemer til Kypros, og Tyskland vurderer en anmodning om støtte. Storbritannia har for øyeblikket ingen store krigsskip utplassert i det østlige Middelhavet, selv om en minejeger fortsatt er stasjonert i Bahrain...